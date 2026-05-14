Ogni anno, il consumo di acqua legato al guardaroba di una persona può arrivare a diversi migliaia di litri, ma molti non si rendono conto di questa quantità. Solo l’1% dei vestiti scartati viene effettivamente riciclato, mentre il restante finisce in discarica o viene smaltito in altri modi. Nonostante il 42% dei consumatori sia poco informato sull’impatto ambientale dei propri acquisti di abbigliamento, la produzione di capi e lo smaltimento continuano a contribuire in modo significativo all’inquinamento globale.

? Punti chiave Quanti litri d'acqua consuma davvero il tuo guardaroba ogni anno?. Perché il 42% dei consumatori ignora l'impatto dei propri acquisti?. Come influenzerà il nuovo passaporto digitale la scelta dei vestiti?. Chi pagherà i costi per smaltire i milioni di tonnellate di tessuti?.? In Breve UE acquista 180,5 miliardi di euro di abbigliamento con Cina, Bangladesh e Turchia principali fornitori.. Consumo tessile UE genera 121 milioni di tonnellate di emissioni CO2 nel 2020.. Il 42,4% degli intervisti ammette scarsa attenzione all'acquisto per via della fast fashion.. Il Passaporto digitale del prodotto e la responsabilità EPR mirano a garantire tracciabilità e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda e ambiente: solo l’1% dei vestiti scartati viene riciclato

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