Cos'è il caffè carioca | è buono come l'espresso ma costa meno di 1 euro perché viene fatto con i fondi scartati

Il caffè carioca è una bevanda che si prepara utilizzando i fondi residui dell'espresso, rendendolo più economico rispetto al caffè tradizionale. Il suo nome deriva dalla tradizione portoghese e si è diffuso a Porto, dove è diventato un simbolo locale. Questa bevanda viene venduta a meno di un euro e rappresenta una soluzione per chi cerca un modo per risparmiare durante periodi di difficoltà economiche. La sua origine risale a un periodo storico caratterizzato da restrizioni e necessità.

In un momento di crisi mondiale, ogni consiglio per risparmiare è cosa ben gradita. La tradizione portoghese viene allora in aiuto con il carioca, un caffè creato a partire dai fondi dell'espresso, nato per necessità durante la dittatura fascista e diventato parte dell'identità di Porto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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