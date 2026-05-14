Modà | cambio location per il concerto di Torino ecco la verità | VIDEO

Per il concerto dei Modà previsto a Torino, l'artista Kekko ha comunicato un cambio di location. Secondo quanto dichiarato, questa decisione è stata presa a causa di un numero insufficiente di biglietti venduti nella sede originaria. La nuova location sarà diversa da quella inizialmente annunciata, e l'artista ha pubblicato un video per spiegare la situazione ai fan. La notizia è stata riportata da un sito di informazione locale, che ha confermato la modifica senza ulteriori approfondimenti.

Per il concerto di Torino, Kekko dei Modà ha annunciato che il cambio di location è stato inevitabile: non ha venduto abbastanza biglietti Con un video in cui esprime la massima sincerità,Kekko dei Modà spiega che il concerto di Torino previsto per il 30 giugno non si potrà svolgere allo stadio Allianz, bensì al palasport Inalpia causa della poca vendita dei biglietti. Il frontman della band ha preferito non raccontare bugie ma chiarirne le motivazioni. Piuttosto che annullare la data “perché non c’è abbastanza gente“, preferisce fare un passo indietro e ammettere che è meglio spostare la data altrove. Così il concerto si terrà sempre il 30 giugno a Torino ma in una location meno capiente, in base alle esigenze della band. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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