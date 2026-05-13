Il cantante della band Modà ha dichiarato di aver commesso un errore di valutazione, ammettendo di aver peccato di presunzione durante l’organizzazione del concerto a Torino. La decisione di spostare l’evento in una diversa location è stata comunicata ai fan, che ora dovranno adattarsi a questa modifica. La situazione ha attirato l’attenzione dei supporter, interessati a conoscere come cambierà l’esperienza dell’evento.

? Punti chiave Perché Kekko ha ammesso di aver sbagliato i calcoli?. Come cambierà l'esperienza dei fan con il cambio di location?. Chi pagherà i danni per le prenotazioni già effettuate?. Cosa accadrà alle altre date della tournée dopo questo errore?.? In Breve Spostamento dall'Allianz Stadium all'Inalpi Arena per evitare annullamenti e danni economici ai fan.. Viaggi e hotel prenotati dai fan fin da dicembre per la data del 30 giugno.. Kekko cita il precedente successo dell'anno scorso a San Siro come causa dell'errore.. La scaletta musicale prevista per la serata rimarrà identica a quella originale.. Il 30 giugno i Modà si esibiranno all’Inalpi Arena di Torino dopo lo spostamento dell’evento dall’Allianz Stadium a causa della scarsa vendita dei biglietti per la data nello stadio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modà, concerto a Torino: Kekko: “Ho peccato di presunzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Modà, Kekko ammette il flop a Torino: "Colpa mia, ho peccato di presunzione"Il concerto di martedì 30 giugno dei Modà non sarà più all'Allianz Stadium, ma è stato spostato, sempre nella stessa data, all'Inalpi Arena.

I Modà dallo stadio di Torino al palazzetto, Kekko: “Pochi biglietti venduti, ho peccato di presunzione”I Modà hanno spostato il concerto previsto all'Allianza Stadium di Torino all'Inalpi Arena.

Temi più discussi: Silvia Berri porta SilviaIncontra a Torino: alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo un weekend tra moda, beauty, gioielli e Made in Italy al femminile; Kekko dei Modà e il concerto spostato: il video; Una scarpa gigante è apparsa a Torino: un'installazione per celebrare il legame tra cinema e alta moda; Scarpa rossa gigante davanti alla Rinascente di Torino: l’installazione ispirata a Il Diavolo veste Prada.

Onore ai Modà che spiegano senza ipocrisia che hanno dovuto annullare il concerto allo stadio di Torino e spostarlo al palazzetto dello sport perché non hanno venduto abbastanza biglietti. x.com

Ciao a tutti! Sarò a Torino da maggio a luglio e mi piacerebbe conoscere gente nuova. Cerco persone con cui fare un aperitivo, passeggiare o scoprire la città in compagnia. Se vi va di fare due chiacchiere o uscire per un caffè, scrivetemi! :) - reddit.com reddit

Flop stadio, Kekko dei Modà annulla il concerto a Torino (e ridimensiona): l'annuncioIl frontman della band ha annunciato il cambio di location con un lungo sfogo social, spiegando senza filtri che i biglietti venduti non erano sufficienti per uno stadio. libero.it

I Modà dallo stadio di Torino al palazzetto, Kekko: Pochi biglietti venduti, ho peccato di presunzioneI Modà hanno spostato il concerto previsto all’Allianza Stadium di Torino all’Inalpi Arena. Kekko Silvestre spiega: Pochi biglietti venduti, ho peccato di presunzione. fanpage.it