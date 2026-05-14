Mobilità marittima la visione di Postorino per Reggio

Antonella Postorino ha presentato un progetto che punta a sviluppare la mobilità marittima nella città, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica e migliorare i collegamenti. La città di Reggio Calabria ha una lunga tradizione legata al mare, che tuttavia nel tempo è stato visto più come un ostacolo che come un’opportunità. La proposta si concentra su iniziative per valorizzare il mare come elemento centrale per il rilancio del territorio e delle attività locali.

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Mobilità marittima, la visione di Antonella Postorino per una Reggio che riparte dal mare. Reggio Calabria ha sempre vissuto in simbiosi con il mare, ma troppo spesso lo ha considerato un limite anziché una risorsa. È da questa consapevolezza che nasce la riflessione dell’architetto Antonella Postorino, candidata nella lista di Forza Italia, che propone una nuova idea di mobilità marittima come asse strategico per il futuro della città. “Lo Stretto non è soltanto il paesaggio che accompagna la nostra quotidianità, ma una straordinaria infrastruttura naturale ancora poco valorizzata”, afferma, indicando nel mare la chiave per ripensare gli spostamenti urbani e metropolitani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mobilità marittima, la visione di Postorino per Reggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunali di Reggio Calabria: la visione di PostorinoAlle Comunali di Reggio Calabria l’architetto Antonella Postorino rilancia il tema decisivo: ricostruire l’ordinarietà per rendere possibile ogni... Antonella Postorino e la strategia verde per Reggio CalabriaAntonella Postorino rilancia una visione moderna di infrastrutture verdi per una Reggio Calabria più connessa, accessibile e sostenibile. Mobilità, Marenghi: Potenziare trasporti su gomma verso i rioni collinari, più corse della metroIl candidato sindaco del centrodestra ha affrontato il tema della mobilità nel corso di un incontro con i residenti del quartiere Carmine ... salernotoday.it La mobilità e una visione che serve al territorioNelle pagine di cronaca pubblichiamo un dettagliato elenco delle opere che diverse realtà territoriali ritengono fondamentali non tanto per lo sviluppo della Bergamasca, quanto per restare ... ecodibergamo.it