Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, l’architetto Antonella Postorino ha presentato un programma che pone al centro la ricostruzione dell’ordinarietà, considerata fondamentale per favorire lo sviluppo della città. Tra i punti principali ci sono la cura dei servizi di base, interventi di manutenzione e progetti strategici, come la realizzazione della funicolare di Pentimele. La sua proposta si concentra su interventi concreti per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

Alle Comunali di Reggio Calabria l’architetto Antonella Postorino rilancia il tema decisivo: ricostruire l’ordinarietà per rendere possibile ogni sviluppo, tra servizi essenziali, manutenzione e opere strategiche come la funicolare di Pentimele.. In questi giorni di fermento elettorale, sui social scorre di tutto. L’attenzione si concentra quasi solo sulla “partita”, sui possibili risultati e sugli errori, reali o presunti, che ogni “giocatore” è chiamato a giustificare. Accade sia quando ha sbagliato, sia quando non ha mai avuto l’opportunità di provarci. Così si resta intrappolati in una narrazione confusa, alimentata da contenuti costruiti ad arte.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Comunali di Reggio Calabria: la visione di Postorino

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