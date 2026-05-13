antonella postorino e la strategia verde per reggio calabria

Antonella Postorino ha presentato un piano che punta a sviluppare infrastrutture verdi per migliorare la connessione e l'accessibilità di Reggio Calabria. La proposta mira a integrare spazi naturali e soluzioni ecologiche nella pianificazione urbana, con l’obiettivo di creare un ambiente più sostenibile. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione della città e della gestione del territorio.

Antonella Postorino rilancia una visione moderna di infrastrutture verdi per una Reggio Calabria più connessa, accessibile e sostenibile.. Reggio Calabria è stata definita per decenni “Città Giardino”. Il suo patrimonio ambientale è vasto e unico nel Mediterraneo. Il territorio comunale e metropolitano unisce mare, colline, fiumare e il sistema montano dell’Aspromonte in una continuità naturale rara nel panorama italiano. In apertura della sua riflessione, Antonella Postorino ricorda che “Reggio Calabria possiede una ricchezza ambientale che molte città cercano di ricostruire artificialmente. Noi ce l’abbiamo già, ma non la valorizziamo abbastanza”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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