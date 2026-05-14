Mobilità Marenghi | Potenziare trasporti su gomma verso i rioni collinari più corse della metro

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro pubblico nel quartiere Carmine, con alcuni residenti, durante il quale il candidato sindaco della coalizione di centrodestra ha affrontato il tema della mobilità urbana. La discussione ha riguardato principalmente l’esigenza di potenziare i trasporti su gomma nelle zone collinari e di aumentare le corse della metropolitana per migliorare la connessione tra i quartieri.

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