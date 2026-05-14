Sempre più italiani optano per soluzioni di mobilità in abbonamento, come quella offerta da Yoyomove. La tendenza si manifesta attraverso una crescita delle iscrizioni a formule che permettono di usare un’auto senza acquistarla, preferendo contratti flessibili e mensili. In questo scenario, il mercato auto in Italia si sta modificando, spostando l’attenzione dal possesso del veicolo all’uso temporaneo e personalizzato. I dati recenti mostrano un aumento delle sottoscrizioni di abbonamenti rispetto ai modelli tradizionali di acquisto.

Il mercato dell’auto in Italia sta attraversando una trasformazione strutturale, passando dal concetto tradizionale di proprietà a quello di uso personalizzato. Secondo gli ultimi dati UNRAE, le immatricolazioni destinate al noleggio hanno raggiunto una quota di mercato superiore al 30%, a testimonianza di come privati e aziende cerchino soluzioni capaci di eliminare gli imprevisti e semplificare la gestione burocratica. In questo contesto, la mobilità in abbonamento si afferma come la risposta più efficace a un mercato dell’usato incerto e a normative ambientali in continua evoluzione. La crescita della mobilità in abbonamento riflette un cambiamento nelle abitudini degli italiani: l’auto non è più vista solo come un bene da possedere, ma come un servizio da adattare alle proprie esigenze. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mobilità in abbonamento: perché sempre più italiani scelgono formule flessibili come quella di Yoyomove

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