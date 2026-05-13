Dal possesso all' utilizzo cambia la mobilità degli italiani e Yoyomove racconta l' evoluzione del noleggio auto
Negli ultimi anni, la modalità di utilizzo delle auto in Italia sta subendo una trasformazione, passando dal possesso tradizionale all’uso di servizi di noleggio più flessibili e digitali. Sempre più persone preferiscono formule di mobilità che garantiscano maggiore prevedibilità e praticità, riducendo la necessità di possedere un veicolo. Questa evoluzione si riflette in un incremento dell’interesse verso soluzioni alternative alla proprietà, con un’attenzione crescente alla comodità di accesso e utilizzo.
L'auto resta indispensabile per milioni di italiani, ma il rapporto con la proprietà cambia: cresce l'interesse per formule più flessibili, digitali e prevedibili. Il cambiamento non è una rinuncia all'automobile. È piuttosto un modo diverso di gestirla, più vicino alle esigenze quotidiane di famiglie, professionisti e aziende. In un Paese in cui l'auto serve per lavorare, accompagnare i figli, raggiungere aree meno servite dal trasporto pubblico o muoversi fuori città, la proprietà non è più l'unica risposta possibile. A pesare sono anche i numeri del parco circolante. Istat rileva che nel 2024 l'Italia si conferma il Paese dell'Unione europea con più autovetture in rapporto alla popolazione: 701 ogni 1.🔗 Leggi su Iltempo.it
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