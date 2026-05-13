Negli ultimi anni, la modalità di utilizzo delle auto in Italia sta subendo una trasformazione, passando dal possesso tradizionale all’uso di servizi di noleggio più flessibili e digitali. Sempre più persone preferiscono formule di mobilità che garantiscano maggiore prevedibilità e praticità, riducendo la necessità di possedere un veicolo. Questa evoluzione si riflette in un incremento dell’interesse verso soluzioni alternative alla proprietà, con un’attenzione crescente alla comodità di accesso e utilizzo.

L'auto resta indispensabile per milioni di italiani, ma il rapporto con la proprietà cambia: cresce l'interesse per formule più flessibili, digitali e prevedibili. Il cambiamento non è una rinuncia all'automobile. È piuttosto un modo diverso di gestirla, più vicino alle esigenze quotidiane di famiglie, professionisti e aziende. In un Paese in cui l'auto serve per lavorare, accompagnare i figli, raggiungere aree meno servite dal trasporto pubblico o muoversi fuori città, la proprietà non è più l'unica risposta possibile. A pesare sono anche i numeri del parco circolante. Istat rileva che nel 2024 l'Italia si conferma il Paese dell'Unione europea con più autovetture in rapporto alla popolazione: 701 ogni 1.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dal possesso all'utilizzo, cambia la mobilità degli italiani e Yoyomove racconta l'evoluzione del noleggio auto

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