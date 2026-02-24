Italiani scelgono tasso fisso | ecco perché conviene di più

Il forte aumento dei tassi di interesse ha spinto molti italiani a preferire i mutui a tasso fisso. La paura di pagare rate più alte se i tassi salgono ancora motiva questa scelta. Le banche hanno registrato un incremento nelle richieste di contratti a tasso stabile, anche tra i giovani che acquistano la prima casa. Questa tendenza si riflette nella crescita delle pratiche di finanziamento con condizioni più sicure. Molti clienti cercano stabilità nei pagamenti mensili.

Gli italiani continuano a preferire i mutui a tasso fisso, nonostante i tassi variabili siano più convenienti. Il motivo? Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di opportunità di credito. In un mercato immobiliare in continua evoluzione, gli italiani sembrano aver trovato una certezza: il tasso fisso. Nonostante i mutui a tasso variabile offrano condizioni più vantaggiose in termini di costi, la preferenza per il tasso fisso rimane dominante. Questo fenomeno non è solo legato alla ricerca di stabilità, ma anche a fattori più complessi legati alle politiche di credito delle banche. Secondo gli esperti, lo spread e le condizioni di credito attuali permettono di ottenere mutui più sostanziosi quando si opta per un tasso fisso.

