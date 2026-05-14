Mkhitaryan futuro in bilico | tra rinnovo e possibile addio al calcio Le riflessioni continuano

Mkhitaryan si trova a un crocevia della sua carriera, dopo aver affrontato un'ultima stagione caratterizzata da prestazioni significative. La sua decisione riguardo al rinnovo del contratto o al possibile ritiro dal calcio ancora non è stata comunicata ufficialmente. Le trattative tra il giocatore e la società continuano, mentre lui valuta le opzioni aperte per il futuro. La situazione rimane incerta e si attende una decisione definitiva nei prossimi mesi.

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di Alberto Petrosilli Mkhitaryan riflette sul suo futuro dopo una stagione ad alto livello: prolungamento annuale o ritiro dal calcio giocato?. In casa Inter tiene banco il futuro di Henrikh Mkhitaryan, protagonista di una stagione importante sotto la guida di Cristian Chivu. Il centrocampista armeno, tra i pilastri del gruppo nerazzurro, si trova ora davanti a una scelta significativa per la propria carriera: continuare ancora per un’altra stagione oppure prendere in considerazione il ritiro dal calcio giocato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Le riflessioni dell’ex Roma e Arsenal sono sempre più concrete e il suo futuro resta sospeso tra due strade ben definite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan, futuro in bilico: tra rinnovo e possibile addio al calcio. Le riflessioni continuano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: Mkhitaryan in bilico tra rinnovo e ritiro, i nerazzurri schiacciano la Lazio, le parole dei protagonistiCalciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il ritiro? De Vrij riflette sul futuro Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato,... Conte-Napoli, futuro in bilico: cosa filtra sul possibile addioIl futuro di Antonio Conte potrebbe diventare uno dei temi centrali delle prossime settimane in casa Napoli. Il futuro di #Mkhitaryan è ancora in bilico: sta valutando il ritiro dal calcio a fine stagione. Dopo un’annata da protagonista a 37 anni, l’armeno deve decidere se continuare ancora un anno oppure dire addio. #Inter #InterFC [ @FabrizioRomano] x.com Inter, Mkhitaryan è in bilico per la prossima stagione. Il rinnovo sarebbe molto al ribassoÈ in bilico il futuro di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter. I nerazzurri avevano intenzione di rinnovare un contratto con un ingaggio parecchio inferiore a quello che percepisce attualment ... tuttomercatoweb.com Mkhitaryan, dalla finale di Coppa Italia all’addio: le novità sul rinnovo con l’InterIn casa Inter non sembrano arrivare novità sul rinnovo dell’armeno, rimandando la decisione alla prossima settimana. spaziointer.it