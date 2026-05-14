Mkhitaryan futuro in bilico | tra rinnovo e possibile addio al calcio Le riflessioni continuano
Mkhitaryan si trova a un crocevia della sua carriera, dopo aver affrontato un'ultima stagione caratterizzata da prestazioni significative. La sua decisione riguardo al rinnovo del contratto o al possibile ritiro dal calcio ancora non è stata comunicata ufficialmente. Le trattative tra il giocatore e la società continuano, mentre lui valuta le opzioni aperte per il futuro. La situazione rimane incerta e si attende una decisione definitiva nei prossimi mesi.
di Alberto Petrosilli Mkhitaryan riflette sul suo futuro dopo una stagione ad alto livello: prolungamento annuale o ritiro dal calcio giocato?. In casa Inter tiene banco il futuro di Henrikh Mkhitaryan, protagonista di una stagione importante sotto la guida di Cristian Chivu. Il centrocampista armeno, tra i pilastri del gruppo nerazzurro, si trova ora davanti a una scelta significativa per la propria carriera: continuare ancora per un’altra stagione oppure prendere in considerazione il ritiro dal calcio giocato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Le riflessioni dell’ex Roma e Arsenal sono sempre più concrete e il suo futuro resta sospeso tra due strade ben definite. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Il futuro di #Mkhitaryan è ancora in bilico: sta valutando il ritiro dal calcio a fine stagione. Dopo un’annata da protagonista a 37 anni, l’armeno deve decidere se continuare ancora un anno oppure dire addio. #Inter #InterFC [ @FabrizioRomano] x.com
IL FUTURO DI MKHITARYAN IN BILICO https://shorturl.at/0a8MX facebook
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