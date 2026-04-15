Il rapporto tra l'allenatore e la squadra di calcio potrebbe essere prossimo a una trasformazione. Fonti vicine alla società indicano che ci sono discussioni in corso riguardo al possibile cambiamento alla guida tecnica. Le trattative sembrano essere in una fase avanzata, ma non sono stati ancora annunci ufficiali. La decisione finale potrebbe essere comunicata nei prossimi giorni, in attesa di sviluppi ufficiali.

Il futuro di Antonio Conte potrebbe diventare uno dei temi centrali delle prossime settimane in casa Napoli. Con la corsa scudetto ormai compromessa e con la qualificazione alla prossima Champions League da blindare, il momento del confronto con Aurelio De Laurentiis si avvicina. Secondo Tuttosport, il presidente azzurro avrebbe già impostato un ragionamento molto chiaro con il tecnico. Il quotidiano scrive infatti: “Lo scudetto è andato e, una volta messa in sicurezza la qualificazione Champions, si potrebbero scoprire le carte tra i due”. Un passaggio che lascia intendere come il vero nodo verrà affrontato solo dopo aver sistemato gli obiettivi immediati della stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-Napoli, futuro in bilico: cosa filtra sul possibile addio

È FINITA | L’INCONTRO CHE CAMBIA TUTTO A NAPOLI

Conte può lasciare il Napoli? Cosa filtra sul futuro dell’allenatore e le possibili strategie di De Laurentiisdi Redazione JuventusNews24Conte può lasciare il Napoli? La dirigenza pianifica la prossima stagione tra i dubbi sul mister e i tantissimi milioni...

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Napoli, futuro in bilico per Conte ma il rinnovo resta lo scenario più concreto: decisivo il vertice con De LaurentiisNonostante le incognite, lo scenario della permanenza resta oggi quello più lineare. La mancanza di alternative più convincenti e la volontà reciproca di non interrompere un ciclo appena avviato sping ... gonfialarete.com

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