La sfuriata di Sarri sul derby | Se si gioca domenica non vengo non presenterei nemmeno la squadra

L'allenatore ha espresso il suo disappunto riguardo alla data del prossimo derby di Roma, che ancora non è stata ufficialmente fissata. Ha dichiarato che se si giocasse di domenica alle 12:30, non si presenterebbe e non schiererebbe la squadra. La discussione sulla programmazione della partita ha suscitato reazioni e commenti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La data del derby resta ancora da stabilire ufficialmente.

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