La sfuriata di Sarri sul derby | Se si gioca domenica non vengo non presenterei nemmeno la squadra
L'allenatore ha espresso il suo disappunto riguardo alla data del prossimo derby di Roma, che ancora non è stata ufficialmente fissata. Ha dichiarato che se si giocasse di domenica alle 12:30, non si presenterebbe e non schiererebbe la squadra. La discussione sulla programmazione della partita ha suscitato reazioni e commenti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La data del derby resta ancora da stabilire ufficialmente.
Sarri polemico sulla data del derby di Roma che non ha ancora una data: "Domenica alle 12:30 vengono loro, non io. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega".🔗 Leggi su Fanpage.it
LAZIO, SARRI: LOTITO DEVE FARE QUALCOSA!
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