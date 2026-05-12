Sud i cambiamenti repentini che nascono dalla geopolitica
Nel Sud si assistono a cambiamenti rapidi legati alle tensioni geopolitiche che coinvolgono la regione. Due professionisti, con una collaborazione di quarant’anni, continuano a lavorare fianco a fianco per affrontare queste trasformazioni. La loro esperienza si concentra sul monitoraggio e l’analisi di questioni legate agli sviluppi politici e strategici che influenzano il territorio meridionale.
Clemente Esposito e Paolo Pantani, i quali collaborano insieme da quaranta anni, con fraterno cameratismo, continuano a lavorare insieme per la nostra Terra. Paolo Pantani, membro del Centro Speleologico Meridionale e vicepresidente del Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterrano Eu-Med, è stato, su delega del Comune di Monteverde, Provincia di Avellino, e del Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo Eu-Med, invitato a partecipare attivamente al Tavolo Tecnico Istituzionale e Governativo per la energia geotermica, che ha sede presso la Fondazione di Comunità Centro Storico di Napoli, costituito su proposta e iniziativa di Svimez e Ugi – Unione Geotermica Italiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Iran: What's Happening The Protests and the Geopolitical Situation
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