Il ministro della Difesa ha affermato che l’accesso a Hormuz sarà possibile solo dopo una tregua internazionale, per evitare di trovarsi in una zona di conflitto. Ha inoltre precisato che il governo richiederà l’approvazione del Parlamento prima di intraprendere qualsiasi azione in merito. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche durante un intervento rivolto ai cittadini, con un focus sulla condizione di sicurezza nella regione.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, parla con chiarezza ai cittadini: «La comunità internazionale potrà accedere a Hormuz solo dopo la tregua, per non trovarsi in una zona di guerra. E il governo italiano passerà dal voto del Parlamento, che per noi è un passaggio dovuto, obbligatorio, fondamentale». Il responsabile della Difesa ricorda che «Il primo Paese a chiedere un intervento dell’Onu, già mesi fa e su mia esplicita dichiarazione, è stata l’Italia e non solo per la guerra in Iran. Sono contento che ci arrivi anche l’opposizione. Mi auguro che ci sia l’egida dell’Onu, ma non mi formalizzerò se invece ci saranno 42 nazioni con un mandato e una forza multilaterale di pace.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto: “Accesso a Hormuz solo dopo la tregua. Il Governo passerà dal voto del Parlamento”

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