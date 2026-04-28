A Bacoli apre la Casa di Matteo | una nuova comunità per i bambini più fragili

A Bacoli si prepara ad aprire una nuova struttura dedicata ai bambini più fragili. L'inaugurazione è prevista per giovedì 30 aprile alle 10.30. La Casa di Matteo nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per le famiglie e i bambini che necessitano di supporto speciale. Saranno presenti autorità locali e rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’apertura.

Bacoli, 28 aprile 2026 – Sarà inaugurata giovedì 30 aprile, alle ore 10.30 a Bacoli, la nuova Casa di Matteo. La struttura in provincia di Napoli è esattamente gemella di quella del Vomero che, da oltre 10 anni, accoglie bambini e neonati malati, in stato di affido o di adozione. Anche la seconda “Casa” avrà la stessa vocazione della prima: prendersi cura, con amore, di bambini con gravi, o gravissime, disabilità e che spesso richiedono assistenza h24. Ci saranno due unità abitative nella Casa di Matteo di Bacoli, che si trova in via Campi Elisi, che ospiteranno, complessivamente, 14 bambini e ragazzi, suddivisi in due comunità: una dedicata alla fascia di età che va dai 3 ai 12 anni e l’altra, che ospiterà adolescenti tra i 12 e i 15 anni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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