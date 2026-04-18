Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “ Miss Mamma Italiana edizione 2026 ”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “ Arianne ” Associazione Onlus per la lotta all’ endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral

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