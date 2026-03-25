Settimana Santa al via tra riti processioni e tradizioni | a San Paolo la rappresentazione della Passione

La Settimana Santa è iniziata con la Domenica delle Palme, segnando l’inizio di una serie di riti, processioni e tradizioni che coinvolgono numerose comunità. A San Paolo si è svolta la rappresentazione della Passione, evento che richiama molti partecipanti e si inserisce nelle celebrazioni religiose di questo periodo. Le manifestazioni proseguiranno nei giorni successivi con varie cerimonie pubbliche e tradizionali.

Un calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua Con la Domenica delle Palme prende ufficialmente avvio il cammino della Settimana Santa, uno dei momenti più intensi e partecipati dell’anno liturgico. Un calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua. Sabato a Dovadola ci sarà la Via Crucis con Beata Benedetta guidata da don Andrea Vena. Il 29 marzo è la Domenica delle Palme, giornata che deve il suo nome ai rami di ulivo e palma benedetti all’inizio delle messe, in memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, e alla proclamazione della Passione di Cristo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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