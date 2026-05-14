Misericordia in festa Nuova auto di servizio

Le associazioni di volontariato hanno recentemente inaugurato una nuova auto di servizio, rafforzando così il supporto alle persone in difficoltà. Con l’età media dei volontari in aumento e le esigenze di mobilità crescenti tra i cittadini, l’auto sarà impiegata per accompagnare chi ha bisogno di spostarsi, offrendo un aiuto concreto in varie situazioni di emergenza o necessità quotidiana. La novità è stata accolta con entusiasmo dagli operatori e dalla comunità locale.

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Le associazioni di volontariato sono sempre più preziose per le comunità. L’età media aumenta, i familiari, causa lavoro, non possono sempre essere presenti con i loro cari, gli spostamenti sono una necessità frequente, ci sono situazioni difficili che richiedono aiuto. A Castelnuovo Berardenga un ruolo centrale lo ha la Misericordia che si prepara a vivere una giornata di festa: domenica sarà inaugurata la nuova Fiat Panda donata dai Rotary Senesi, un mezzo destinato ai servizi sociali e alle attività di assistenza svolte dall’associazione sul territorio: un aiuto concreto che permetterà di ampliare i servizi. La cerimonia si terrà nella Chiesa dei Santi Clemente e Giusto: alle 10 la Santa Messa, seguirà la benedizione del mezzo con gli interventi del Governatore della Misericordia, del Sindaco e dei rappresentanti dei Rotary senesi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Misericordia in festa. Nuova auto di servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CRAZY LOVE! After One Night, CEO Dotes On Her Like A Treasure! Notizie correlate Misericordia: nuova auto per servizi socialiLa Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo rinnova il proprio parco auto grazie alla Fondazione Caripit. Misericordia di Fiesole. Come partecipare al servizio civileC’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile per partecipare al nuovo progetto di servizio civile universale presso la Misericordia di Fiesole. Temi più discussi: Misericordia in festa. Nuova auto di servizio; 190 anni di Misericordia; La misericordia di Pontassieve festeggia 190 anni di attività e volontariato; Una nuova panda per la Misericordia di Castelnuovo Berardenga. Lettera aperta a Papa Leone XIV 13 maggio 2026 Festa delle Apparizioni di Fatima Santo Padre, oggi il mondo cattolico ha gli occhi e il cuore rivolti a Fatima. Oggi, 109 anni fa, la Madonna apparve per la prima volta a tre bambini poveri e chiese loro: Volete x.com Misericordia in festa. Nuova auto di servizioLe associazioni di volontariato sono sempre più preziose per le comunità. L’età media aumenta, i familiari, causa lavoro, ... lanazione.it Misericordia in festa, il programma delle celebrazioni a Castiglion FiorentinoEra l'11 giugno 1572 quando a Castiglion Fiorentino venne fondata la confraternita di Misericordia. Sono trascorsi oltre 450 anni da quel giorno e, nonostante il quasi mezzo millennio di vita, la ... lanazione.it