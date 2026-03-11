misericordia di fiesole come partecipare al servizio civile

Fino alle 14 dell’8 aprile, è possibile iscriversi al nuovo progetto di servizio civile universale promosso dalla Misericordia di Fiesole. La possibilità di partecipare riguarda chi desidera impegnarsi in un’attività di servizio volontario e solidale. La Misericordia di Fiesole ha aperto le iscrizioni per coloro che vogliono entrare a far parte del progetto.

C’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile per partecipare al nuovo progetto di servizio civile universale presso la Misericordia di Fiesole. Sono quattro i posti disponibili presso la sede di via Marini. Possono presentare domanda i giovani fra i 18 e i 28 anni d’età, che saranno impiegati accanto ai volontari esperti in compiti di carattere sociale ma anche, una volta formati, chi lo vorrà potrà scegliere di partecipare ai servizi di emergenza sulle ambulanze. "Avranno l’opportunità di guadagnare circa 520 euro al mese e allo stesso tempo – spiega il provveditore Guido Brilli- di fare un’esperienza di arricchimento umano, trascorrendo l’anno per aiutare gli altri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

