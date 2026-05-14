Miracolo della pioggia a Pietramontecorvino s’invoca Sant’Alberto
Ogni 16 maggio, da più di un secolo, il paese di Pietramontecorvino si prepara a un rituale che coinvolge tutta la comunità. Bambini, donne e uomini di ogni età iniziano un percorso di circa sei chilometri, partendo dal borgo e dirigendosi verso l’antico sito archeologico di Montecorvino. Questa tradizione si ripete annualmente dal 1889, senza interruzioni.
Ogni 16 maggio, dal 1889, un intero paese si mette in cammino. Da Pietramontecorvino, bambini, donne e uomini di tutte le età partono a piedi, dal borgo, per raggiungere l’antico Castrum medievale e sito archeologico di Montecorvino che dista 6 chilometri. A precedere la lunga fila dei fedeli ci.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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