Miracolo della pioggia a Pietramontecorvino s’invoca Sant’Alberto

Ogni 16 maggio, da più di un secolo, il paese di Pietramontecorvino si prepara a un rituale che coinvolge tutta la comunità. Bambini, donne e uomini di ogni età iniziano un percorso di circa sei chilometri, partendo dal borgo e dirigendosi verso l’antico sito archeologico di Montecorvino. Questa tradizione si ripete annualmente dal 1889, senza interruzioni.

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