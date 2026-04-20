Sant’Alberto torna a essere il paese dei poeti L' assessore | Il progetto celebra l’identità culturale della comunità
Venerdì alle 17 si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica diffusa a Sant’Alberto, con partenza dalla Pro loco in via Bartolo Nigrisoli 129. L’evento segna l’apertura della seconda edizione del progetto “Sant’Alberto: il paese dei poeti”, promosso dall’amministrazione comunale. L’assessore ha dichiarato che l’iniziativa mira a valorizzare l’identità culturale della comunità attraverso questa rassegna artistica.
Venerdì, alle 17, con partenza dalla Pro loco di Sant’Alberto, in via Bartolo Nigrisoli 129, sarà inaugurata la mostra fotografica diffusa di Giampiero Corelli che dà il via alla seconda edizione del progetto “Sant’Alberto: il paese dei poeti. Un legame d'acque e di rime da Dante a lord Byron, da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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