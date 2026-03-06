Pietramontecorvino avrà la sua Casa della Comunità

A Pietramontecorvino si sta facendo un passo importante verso la creazione di una Casa della Comunità, con l’obiettivo di migliorare i servizi locali. La decisione è stata annunciata di recente, segnando un momento chiave per il progetto che coinvolge le autorità comunali e le strutture sanitarie del territorio. La realizzazione dell’edificio rappresenta un cambiamento concreto per i residenti del paese.

Asl e Comune hanno sottoscritto il contratto di comodato d'uso gratuito di parte dell'immobile denominato 'Centro diurno per disabili'. L'intervento sarà finanziato con i fondi del Pnrr Passo in avanti decisivo per la realizzazione della Casa della Comunità nel comune di Pietramontecorvino. Asl Foggia e l'Amministrazione cittadina hanno sottoscritto il contratto di comodato d'uso gratuito di parte dell'immobile denominato 'Centro diurno per disabili', L'intervento sarà finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per un importo complessivo pari a 370.550 euro. La Casa della Comunità (CdC) è il luogo di facile individuazione che offre ai cittadini accesso di prossimità all'assistenza sociosanitaria e sanitaria non urgente.

