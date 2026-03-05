Gestione illecita di rifiuti speciali | denunciato un artigiano

Durante controlli mirati alla prevenzione della gestione illecita di rifiuti speciali, un artigiano è stato denunciato. Le verifiche hanno portato alla scoperta di pratiche non conformi alle normative ambientali e alla conseguente segnalazione alle autorità competenti. L’indagine ha coinvolto le operazioni di smaltimento e il trattamento dei rifiuti prodotti dall’attività artigianale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà un artigiano 50enne operante nel settore della siderurgia e degli infissi. Nello specifico, all'esito di accertamenti eseguiti presso l'opificio dell'azienda, i militari hanno riscontrato che l'amministratore unico della società aveva gestito oltre i termini previsti dalla normativa vigente i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal ciclo produttivo dell'attività. I rifiuti, costituiti da scarti di lavorazione in ferro, alluminio e acciaio, risultavano stoccati in violazione delle disposizioni che disciplinano tempi e modalità di deposito temporaneo presso il luogo di produzione.