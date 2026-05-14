Mirabella Eclano | Carabinieri denunciano un artigiano per gestione illecita di rifiuti speciali

I Carabinieri Forestali di Mirabella Eclano hanno effettuato controlli presso un opificio meccatronico e hanno denunciato il titolare dell’attività. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’azienda. Le autorità hanno contestato al proprietario la gestione illecita di questi materiali, che sono stati sequestrati per approfondimenti. Nessun’altra persona è stata coinvolta nelle operazioni di controllo.

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Controlli dei Carabinieri Forestali a Mirabella Eclano: scatta la denuncia per un titolare di un opificio meccatronico, contestate irregolarità nella gestione ambientale dell’attività artigianale. Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, il titolare di un opificio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 50 enne del posto, esercitava l’attività artigianale nel settore meccatronico, senza provvedere periodicamente alla corretta gestione dei rifiuti provenienti dal ciclo produttivo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mirabella Eclano: Carabinieri denunciano un artigiano per gestione illecita di rifiuti speciali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigianoTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Mugnano del Cardinale: gestione illecita di rifiuti speciali, denunciato artigiano localeNello specifico, all’esito di accertamenti eseguiti presso l’opificio ubicato nel comune di Mugnano del Cardinale (AV), i militari riscontravano che... Temi più discussi: Mirabella Eclano, gestione illecita di rifiuti speciali: artigiano denunciato dai Carabinieri; Mirabella Eclano, gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigiano; Mirabella Eclano e Valle Ufita, i controlli dei Carabinieri: denunce e sanzioni e patenti ritirate; Montemiletto, cane maltrattato e chiuso in un sacchetto: indagini in corso. Mirabella Eclano (AV): denunciato un artigianoNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i col ... irpinia24.it Rissa durante la Grande Tirata del Carro a Mirabella Eclano: denunciati 9 giovaniSono nove le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale durante la tradizionale manifestazione della Grande Tirata ... ilmattino.it