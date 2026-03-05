Mugnano del Cardinale | gestione illecita di rifiuti speciali denunciato artigiano locale

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato un artigiano di 50 anni di Mugnano del Cardinale. Durante controlli mirati alla tutela ambientale, è stato accertato che l’uomo gestiva in modo illecito rifiuti speciali. L’operazione ha portato alla comunicazione di questa violazione alle autorità competenti.

Nello specifico, all'esito di accertamenti eseguiti presso l'opificio ubicato nel comune di Mugnano del Cardinale (AV), i militari riscontravano che l'amministratore unico della società aveva gestito oltre i termini previsti dalla normativa vigente i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal ciclo produttivo dell'attività. I rifiuti, costituiti da scarti di lavorazione in ferro, alluminio e acciaio, risultavano stoccati in violazione delle disposizioni che disciplinano tempi e modalità di deposito temporaneo presso il luogo di produzione.