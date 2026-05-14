Minor Keys – Yet in Major Vibrations

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, nel cuore di Piazza San Marco, si tiene una mostra speciale dedicata all’artista internazionale Jisbar. La mostra, organizzata da Sist’Art Gallery, presenta le sue opere in un contesto storico e culturale ricco di fascino. L’evento si inserisce in un palcoscenico che unisce arte e tradizione, attirando visitatori interessati a scoprire le creazioni di uno dei nomi più riconoscibili nel panorama artistico contemporaneo.

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Nel palcoscenico senza tempo di Piazza San Marco, crocevia di storia, arte e cultura, Jisbar — tra le voci più riconoscibili della scena artistica internazionale — approda a Venezia con un progetto espositivo esclusivo, presentato da Sist’Art Gallery.In dialogo con la Biennale di Venezia 2026 e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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