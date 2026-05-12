In occasione del 25° anniversario, il 26 giugno viene pubblicato in vinile, in nuove versioni colorate, l’album “Songs in A Minor” di Alicia Keys. L’uscita segna il quarto di secolo dall’uscita originale dell’opera, che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale. La versione in vinile presenta diverse varianti di colore rispetto alla prima release. Alicia Keys è considerata un’icona della musica internazionale.

NEW YORK – In occasione del 25° anniversario, il 26 giugno esce in vinile, in nuove varianti colorate, “Songs in A minor”, l’album vincitore dell’icona della musica internazionale Alicia Keys. Per celebrare il suo quarto di secolo, l’edizione expanded — originariamente pubblicata in tiratura limitata nel 2021 con due bonus track — torna ora in nuove varianti in vinile. Il disco, infatti, sarà disponibile in vinile arancione marmorizzato e includerà un doppio LP con le bonus track “Foolish Heart” e “Crazy (Mi Corazon)”. Inoltre, sarà disponibile una versione in vinile crystal vin+rose in doppio LP esclusivamente presso i negozi indipendenti....🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alicia Keys: per il 25° anniversario esce in vinile “Songs in A minor”

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