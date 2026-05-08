Biennale Arte 2026 In minor keys | guida d’autore

Questo articolo sulla Biennale arte è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Primo fra tutti, la curatrice Koyo Kouoh è scomparsa improvvisamente poco prima di poter presentare la sua mostra lasciando un triste ed enorme vuoto. A questo si è aggiunta la situazione politica internazionale con tutte le sue conseguenze e polemiche sui padiglioni Russo, Israeliano, Americano e Iraniano. Infine, ciliegina sulla torta della sfortuna, la giuria internazionale si è dimessa in blocco per protestare, anche se non si è capito bene contro cosa e chi esattamente. I premi li darà il pubblico votando il 22 novembre. Chissà, magari sarà meglio una Biennale stile Sanremo e non stile Re Mida, quando gli artisti premiati diventano come azioni di Wall Street.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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