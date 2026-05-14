Miniera in gioco Caccia al tesoro per famiglie a Montecatini Val di Cecina

Domenica 17 maggio alle 16 si svolgerà una caccia al tesoro rivolta alle famiglie presso la miniera di Montecatini Val di Cecina. L’evento fa parte del ciclo di iniziative culturali e creative del programma De Gustibus, che si tiene in questa località, nota per essere stata nel XIX secolo la miniera di rame più importante in Europa. La miniera ha una storia che risale a quell’epoca e rappresenta una delle attrazioni principali del territorio.

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