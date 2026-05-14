Miniera in gioco Caccia al tesoro per famiglie a Montecatini Val di Cecina
Domenica 17 maggio alle 16 si svolgerà una caccia al tesoro rivolta alle famiglie presso la miniera di Montecatini Val di Cecina. L’evento fa parte del ciclo di iniziative culturali e creative del programma De Gustibus, che si tiene in questa località, nota per essere stata nel XIX secolo la miniera di rame più importante in Europa. La miniera ha una storia che risale a quell’epoca e rappresenta una delle attrazioni principali del territorio.
Domenica 17 maggio alle ore 16 è in programma un nuovo appuntamento del programma De Gustibus, un calendario di iniziative di carattere culturale e creativo presso la miniera di Montecatini val di Cecina: una antica miniera di rame nell’800 la più importante d’Europa.Con ‘Miniera in gioco. Caccia.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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