Minetti pg Milano | Per ora parere su grazia confermato

Le forze di polizia e l’Interpol hanno fornito risposte parziali alla procura generale di Milano riguardo al caso di Nicole Minetti. Queste risposte non sono state sufficienti a modificare il parere già inviato al ministero della Giustizia. Per ora, il parere sulla grazia concessa dal Quirinale rimane confermato, senza ulteriori aggiornamenti o cambiamenti. La situazione resta sotto osservazione, ma nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui