Minetti pg Milano | Per ora parere su grazia confermato
Le forze di polizia e l’Interpol hanno fornito risposte parziali alla procura generale di Milano riguardo al caso di Nicole Minetti. Queste risposte non sono state sufficienti a modificare il parere già inviato al ministero della Giustizia. Per ora, il parere sulla grazia concessa dal Quirinale rimane confermato, senza ulteriori aggiornamenti o cambiamenti. La situazione resta sotto osservazione, ma nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito.
Le risposte parziali sul caso Nicole Minetti fornite fino ad ora dall’Interpol e dalle forze di polizia alla procura generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. Gli approfondimenti, scrive l’ Adnkronos, sono volti a verificare l’esistenza di presunti testimoni che potrebbero offrire un quadro diverso rispetto allo stile di vita ritenuto idoneo (insieme alle ragioni umanitarie legate all’adozione di un minore) per l’atto di clemenza. Sempre da fonti inquirenti emerge l’intenzione di poter chiarire tutti gli aspetti della vicenda che coinvolge l’ex consigliera regionale in tempi rapidi, tendenzialmente entro la prima settimana di giugno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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