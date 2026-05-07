La procura generale ha condotto accertamenti in Uruguay e in Spagna riguardo a Nicole Minetti, senza riscontrare elementi per modificare il parere favorevole alla concessione della grazia. La decisione si basa anche sulla richiesta motivata dai gravi problemi di salute del figlio adottato. Non sono state segnalate variazioni rispetto alle valutazioni iniziali, e l’Interpol è stata coinvolta nel procedimento.

La procura generale aveva messo in campo l'Interpol. Ma le risposte arrivate in questi giorni sono in linea col parere positivo per la grazia a Nicole Minetti motivata dai gravi problemi di salute del figlio adottato. Non cambia quindi, per il momento, il quadro che aveva portato al provvedimento di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Minetti, pg Milano: "Da accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna non ci sono elementi per cambiare parere"

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, pg di Milano: "Indagini urgenti con Interpol, con nuovi accertamenti potremmo cambiare il parere"Nel caso relativo alla grazia all'ex igienista dentale Nicole Minetti è stata attivata anche l'Interpol.

Nicole Minetti e la grazia, i primi esiti degli accertamenti da Uruguay e Spagna: «Nessun elemento per modificare parere Procura»Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nicole Minetti e la grazia, si attiva anche l'Interpol: cosa succede ora; Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: 'Manca qualcosa ma è il pg che indaga'; Grazia Minetti, lei si difende: 'Indebita esposizione di mio figlio'; Caso Minetti, pg di Milano: Possibile modifica parere. Lei: Percorso adottivo nel rispetto della legge. Meloni: mi fido di Nordio.

Nicole Minetti e la grazia, i primi esiti degli accertamenti da Uruguay e Spagna: «Nessun elemento per modificare parere Procura»Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in ... ilmattino.it

Caso Nicole Minetti, nuovi accertamenti sulla grazia: cosa sta emergendo dalle verificheDai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in Procura generale a Mi ... tg.la7.it

Ah, ecco cosa trapela da fonti della procura Grazia a Minetti, colpo di scena: “Dai primi esiti nessun elemento per revocarla” x.com

Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in Procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltare il - facebook.com facebook