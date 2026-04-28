Caso Minetti la Pg di Milano | Verifiche urgenti potremmo modificare parere Se richiesta grazia infondata atti alla Procura

Il sostituto procuratore di Milano ha annunciato che sono in corso verifiche sul caso Minetti e che potrebbe essere necessario modificare il parere già espresso. Ha inoltre precisato che, nel caso in cui venga avanzata una richiesta di grazia ritenuta infondata, gli atti verranno trasmessi alla Procura. La questione è stata sollevata dopo che il Quirinale ha richiesto chiarimenti al ministero della Giustizia.

Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull' autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere. Se richiesta grazia infondata, atti alla Procura" Notizie correlate Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere"Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto... Caso Minetti, la Procura di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere"Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Minetti: verifiche di ministero e pg, indagini all'estero e caso riaperto; Grazia a Minetti, Pg Milano: Accertamenti urgenti su fatti indicati gravissimi; Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini; L'adozione del figlio in Uruguay, la scomparsa della madre biologica: i dubbi sulla grazia a Minetti. Caso Minetti, se la richiesta di grazia si rivelasse infondata atti alla Procura di MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'Il sostituto procuratore di Milano: 'Avanti fino in fondo'. Il professore Luca Denaro: 'Mai curato il bimbo'. Il viceministro della Giustizia Sistro: 'Al Quirinale abbiamo trasmesso un parere non vinc ... ansa.it Pg sul caso della grazia a Nicole Minetti: "Con nuovi accertamenti potremmo modificare parere" - facebook.com facebook Cosa non torna nel caso Minetti: il Quirinale ha dubbi, la Procura riapre il caso: "Fatti gravissimi" x.com