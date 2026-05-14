Minerva la gatta della libreria che arrivò senza invito ma scelse di restare
A Roma, una gatta è diventata nota da tre anni nella zona di una libreria. La presenza dell’animale nella libreria è iniziata senza preavviso, ma da allora ha deciso di restare. La gatta si trova regolarmente tra gli scaffali, attirando l’attenzione di clienti e passanti. La sua presenza è ormai consolidata e riconosciuta come parte integrante del locale.
Minerva, le fusa tra i libri in vendita della Libreria Spazio Sette Irene D’Intino, una delle fondatrici della libreria di cui cura l’organizzazione dei tanti eventi non ha dubbi: «non c’è strategia di marketing che tenga: nessun evento straordinario riesce a richiamare la stessa attenzione come la presenza di Minerva, un vero riferimento per tutti i clienti. Molti passano anche soltanto per farle una carezza». E i clienti, come gli scrittori, che passano per queste mura sono davvero tanti: Melania Mazzucco, Vittorio Lingiardi, Niccolò Ammanniti, Fabrizio Roncone, Cristina Comencini e Paolo Di Paolo, tra i tanti. Minerva, placidamente sdraiata su un tappeto di libri, osserva.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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