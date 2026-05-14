Minerva la gatta della libreria che arrivò senza invito ma scelse di restare

A Roma, una gatta è diventata nota da tre anni nella zona di una libreria. La presenza dell’animale nella libreria è iniziata senza preavviso, ma da allora ha deciso di restare. La gatta si trova regolarmente tra gli scaffali, attirando l’attenzione di clienti e passanti. La sua presenza è ormai consolidata e riconosciuta come parte integrante del locale.

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