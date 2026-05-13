Mattatoio di Prosecco alla Libreria Minerva le ragioni del no | Luogo di morte e tortura

Mercoledì 13 maggio alle 17:30 presso la Libreria Minerva in via S. Nicolò 20 a Trieste si svolgerà un incontro pubblico organizzato dalle associazioni. L’evento si concentrerà sulle motivazioni per cui si ritiene che la decisione del Comune di Trieste di mantenere il mattatoio di Prosecco sia sbagliata. Durante l’incontro saranno spiegate le ragioni per opporsi alla prosecuzione delle attività nel luogo, definito da alcuni come “luogo di morte e tortura”.

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