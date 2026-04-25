Sesto senza la libreria Tarantola Un pezzo della città che se ne va

A Sesto si registra la chiusura della libreria Tarantola, un punto di riferimento per molti cittadini. La notizia ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli operatori locali, che ricordano il ruolo svolto da questo spazio nel tempo. Un residente ha commentato come l'esempio di un noto tennista e di un giovane talento abbia ispirato la sua decisione di scoprire e frequentare la libreria Presenza, ora priva di questa presenza storica.

"Giorgio è Sinner e Alcaraz messi insieme. Senza il suo esempio, inarrivabile, io stesso non avrei mai rilevato la Libreria Presenza ". Lo confessa Massimo Rizzi dal suo bancone di largo Lamarmora. Ieri mattina, dopo aver appreso la notizia della chiusura della Libreria Tarantola - una storia lunga 167 anni, di cui 85 al Rondò - è andato subito a salutare l’amico rivale. "Ci conosciamo da 40 anni, condividiamo il territorio e abbiamo sempre avuto un buon rapporto di collaborazione. L’ho sempre visto e ammirato come collega, mai come nemico. Si è sempre dato da fare, in questi decenni, non solo per svolgere un’attività commerciale ma come presidio importantissimo per qualsiasi comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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