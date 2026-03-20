Kirsten Dunst ha annunciato di voler guadagnare molto, passando dai ruoli in film d’autore a partecipazioni in produzioni come Un film Minecraft 2. La attrice sarà nel sequel del gioco, accanto a Jack Black e Jason Momoa. La sua presenza nel progetto conferma il suo interesse a dedicarsi anche a produzioni più commerciali. La lavorazione del film è in programma e la data di uscita non è ancora stata comunicata.

La diva di Civil War e Marie Antoinette confermata nel sequel del gioco Un film Minecraft a fianco di Jack Black e Jason Momoa. Il desiderio di Kirsten Dunst si è avverato. Dopo aver esplorato in lungo e in largo il cinema indie, l'attrice americana è stata ingaggiata nel potenziale blockbuster Un film Minecraft 2, sequel dell'hit ispirato ai videogame con Jack Black e Jason Momoa. La Mary Jane della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi torna a visitare il cinema più commerciale e disimpegnato recitando nel sequel dell'acclamato film tratto dal videogioco, come confermato da Entertainment Weekly. Il desiderio di Kirsten Dunst si è avverato Candidata all'Oscar nel 2022 come miglior attrice non protagonista per Il potere del cane di Jane Campion, Dunst . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kirsten Dunst dai film d'autore a Un film Minecraft 2: "Voglio fare un sacco di soldi"

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