The Housemaid’s Secret | Sydney Sweeney sfida Kirsten Dunst nel sequel thriller dell’anno

Il film “The Housemaid” del 2025, tratto dal romanzo di Freida McFadden, ha riscosso un grande successo al botteghino. Ora, il sequel intitolato “The Housemaid’s Secret” è in fase di produzione e vedrà tra i protagonisti due attrici note, con una delle quali si scontrerà un’altra interprete di rilievo. La pellicola continuerà a seguire le vicende dei personaggi introdotti nel primo capitolo.

Il fenomeno cinematografico del 2025 non si ferma. Dopo lo straordinario successo al botteghino, The Housemaid (tratto dal bestseller di Freida McFadden) si prepara a tornare sul grande schermo con un attesissimo sequel: The Housemaid’s Secret. Se nel primo capitolo abbiamo visto Sydney Sweeney misurarsi con Amanda Seyfried, le ultime indiscrezioni confermano un nuovo iconico scontro: la protagonista dovrà vedersela con la talentuosa Kirsten Dunst. Un successo da record: i numeri di The Housemaid. L’adattamento cinematografico del primo romanzo, uscito nelle sale a dicembre, ha letteralmente dominato il box office. Con un budget contenuto di circa 35 milioni di dollari, il thriller ha incassato quasi 400 milioni di dollari a livello globale (dati Variety ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Housemaid’s Secret: Sydney Sweeney sfida Kirsten Dunst nel sequel thriller dell’anno Articoli correlati The Housemaid | In arrivo il sequel del thriller, Sydney Sweeney sarà di ritornoLionsgate ha annunciato il sequel di The Housemaid, intitolato The Housemaid’s Secret, basato sul secondo romanzo della trilogia bestseller di Freida... ‘The Housemaid 2’: Kristen Dunst entra nel cast del sequel thrillerE’ ufficiale, Kirsten Dunst reciterà in The Housemaid ‘s Secret al fianco di Sydney Sweeney. Tutto quello che riguarda The Housemaid Temi più discussi: Reportage: Kirsten Dunst reciterà accanto a Sydney Sweeney nel sequel di The Housemaid; Kirsten Dunst To Star With Sydney Sweeney In The Housemaid’s Secret — Paul Feig Is Back To Direct; Kirsten Dunst joins Sydney Sweeney in The Housemaid’s Secret; Kirsten Dunst Joins Sydney Sweeney in ‘The Housemaid’s Secret’. Reportage: Kirsten Dunst sarà protagonista contro Sydney Sweeney nel sequel di The HousemaidLe riprese di The Housemaid's Secret dovrebbero iniziare più avanti quest'anno, quindi è prevista una prima nel 2027, anche se nulla è stato confermato. gamereactor.it The Housemaid: svelato il titolo del sequel, ecco chi affiancherà Sydney SweeneyNovità in arrivo sul sequel dell'hit diretto da Paul Feig, thriller al femminile che ha sbancato il botteghino globale sfiorando i 400 milioni di dollari. movieplayer.it Kirsten Dunst reciterà con Sydney Sweeney nel sequel di The Housemaid L'attrice è entrata a far parte del seguito che sarà basato sul romanzo Nella casa dei segreti (The Housemaid’s Secret), secondo capitolo della trilogia letteraria di Freida McFadden. Rit - facebook.com facebook Sul red carpet degli Oscar 2026, Paul Feig ha confermato quando inizierà la produzione di #TheHousemaid 2. x.com