Minaccia i carabinieri | Vi sparo in bocca Poi si barrica | arrestato

"Vi vengo a cercare, vi sparo in bocca, ve ne pentirete. Ancona è piccola, a casa mia faccio come mi pare". Con queste minacce un anconetano di 47 anni ha accolto martedì sera i carabinieri chiamati da una vicina di casa in via Pesaro. L’uomo, molto ubriaco, era sceso al piano di sotto della palazzina dove abita, con un coltello a serramanico in mano, e aveva cominciato a suonare insistentemente alla porta dell’appartamento. La donna, in compagnia del marito, prima ha aperto e dopo averlo visto in stato confusionale e con l’arma si è barricata in casa e ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Quando i militari sono arrivati il 47enne si è affacciato dal balcone e ha iniziato a insultarli: "Bambini di m.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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