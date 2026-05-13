Si ubriaca in casa poi minaccia i carabinieri dal balcone | Vi sparo in bocca Arrestato un uomo di 47 anni
Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri in vai Pesaro ad Ancona. Dopo aver trascorso la serata ubriaco in casa, ha minacciato i militari dal balcone, dicendo che li avrebbe sparati in bocca. Quando sono entrati nell’appartamento, l’uomo ha colpito con testate l’auto di servizio dei carabinieri, dopo essere sceso con un coltello in mano dall’appartamento di una vicina.
ANCONA – Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri, in vai Pesaro. Ha preso a testate l'auto di servizio dei militari intervenuti su chiamata di una vicina di casa del 47enne, anconetano, che era sceso nell'appartamento della donna con un coltello in mano. L'uomo era ubriaco.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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