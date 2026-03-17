L’ex ospedale civile è al centro di un acceso dibattito tra le istituzioni e le opposizioni. Si discute sulla riqualificazione dell’area e sull’iter per approvare una nuova variante urbanistica. La questione riguarda le decisioni prese e le modifiche proposte, con le parti coinvolte che esprimono posizioni divergenti. La situazione resta ancora aperta e in fase di confronto pubblico.

Area del vecchio ospedale civile e iter per la nuova variante urbanistica, dall’opposizione Per Jesi, dopo l’infuocata assemblea pubblica al circolo cittadino, torna all’attacco: "Il sindaco Fiordelmondo è apparso estremamente nervoso (rispondendo all’architetto Mario Talacchia che lamentava come l’iter per la progettazione avviato dall’Ast sia stato ignorato, ndr), forse perché fatica a gestire la vicenda. Il sindaco – aggiunge Per Jesi - parla di partecipazione, ma solo a modo suo: quindi o si è con loro, o contro di loro. Eppure la partecipazione c’è stata davvero dal 2018 al 2022, per il percorso di sviluppo del progetto precedente (quello elaborato da Talacchia e Giampiero Cardinali e depositato in Comune a ottobre 2025, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il recupero dell’area dell’ex ospedale diventa nuovo terreno di scontro

Articoli correlati

Viale, scontro sul futuro dell’area dell’ex ospedale: assemblea di fuocoFuturo dell’area dell’ex ospedale del viale della Vittoria, scontro in assemblea tra sindaco Lorenzo Fiordelmondo e assessora ai Lavori pubblici...

Da ex allevamento dismesso a nuovo quartiere residenziale: via al recupero dell’area FossocanaleL’intervento nel quartiere di Borgo Rivo a Terni su una superficie di oltre quattromila metri quadrati: l’area com’è e come sarà Là dove oggi ci sono...

Multi SubStreamer's Immortal Grandpa Flexes Magic on Live TV & Makes Her a Billionaire!

Altri aggiornamenti su Il recupero dell'area dell'ex ospedale...

Temi più discussi: Il recupero dell’area dell’ex ospedale diventa nuovo terreno di scontro; Giovedì la conferenza pubblica sull’ex Ospedale del Viale e sul percorso di rigenerazione dell’area; Parco di Molentargius, la Regione punta sul recupero degli edifici storici: Restituiamoli alla comunità; Partito il recupero dell'ecoquartiere San Rocco: demolite le strutture abusive divenute punti di spaccio.

Recupero post bellico. In via dell’Asilo iniziano le indagini archeologicheMONTE ARGENTARIO Al via le indagini archeologiche per il recupero dell’area diruta in via dell’Asilo a Porto Santo Stefano. Il ... lanazione.it

«Il nuovo progetto di recupero urbanistico dell'area ex Macevi è da bocciare».«Il nuovo progetto di recupero urbanistico dell'area ex Macevi è da bocciare». Le osservazioni al piano presentate dalla consulta delle nove associazioni di quartiere pesano come macigni. Si salva ben ... ilgazzettino.it

Possibile recupero della gara nella seconda metà di aprile quando con molta probabilità la classifica sarà già delineata e la partita potrebbe valere molto di più - facebook.com facebook

45' #CremoneseFiorentina 0-2 2' di recupero #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreFio x.com