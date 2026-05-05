Servigliano | 1,9 milioni per il recupero dell’ex ospedale

A Servigliano sono stati stanziati 1,9 milioni di euro destinati al recupero dell’ex ospedale di Santa Maria del Piano. I lavori prevedono interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio. Una volta completato, l’ex ospedale ospiterà nuovi servizi rivolti ai residenti della valle del Tenna. L’obiettivo è trasformare la struttura in un punto di riferimento per la comunità locale.

? Cosa scoprirai Come diventerà l'ex ospedale dopo il recupero di Santa Maria del Piano?. Quali nuovi servizi riceveranno i residenti della valle del Tenna?. Chi gestirà concretamente i cantieri per la rigenerazione urbana?. Perché questo intervento è fondamentale per il futuro di Servigliano?.? In Breve Interventi di miglioramento sismico rispettano il vincolo monumentale del complesso di Santa Maria del Piano.. Il sindaco Rotoni punta a creare nuovi modelli di sviluppo nella valle del Tenna.. Il progetto segue l'ordinanza commissariale 137 del 2023 per la rigenerazione urbana.. L'opera coinvolge istituzioni locali, l'Usr e la Regione Marche guidata da Acquaroli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servigliano: 1,9 milioni per il recupero dell’ex ospedale Notizie correlate Il recupero dell’area dell’ex ospedale diventa nuovo terreno di scontroArea del vecchio ospedale civile e iter per la nuova variante urbanistica, dall’opposizione Per Jesi, dopo l’infuocata assemblea pubblica al circolo... Via libera al recupero dell'ex Anagrafe, un progetto da 5 milioni. Critica l'opposizionePer il sindaco è una scelta "strategica e va oltre i tempi di mandato", con conclusione nel 2030-31.