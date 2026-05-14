Milano tragedia in via Cadore | 83enne investito da un furgone

A Milano, un uomo di 83 anni è stato investito da un furgone in via Cadore. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe passato due volte sopra la stessa persona, sollevando interrogativi sulle circostanze dell'incidente. Restano da chiarire come il conducente non abbia notato l’uomo dietro la cella e perché il furgone abbia percorso più volte la stessa area. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica.

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? Domande chiave Come ha fatto il conducente a non vedere l'uomo dietro la cella?. Perché il furgone è passato due volte sopra la vittima?. Quali dispositivi tecnologici potrebbero evitare incidenti simili in futuro?. Quante altre vittime si contano a Milano da inizio anno?.? In Breve Vittima Domenico Lanzetta, 83 anni, residente nel quartiere di Ponte Lambro.. Bilancio vittime stradali a Milano raggiunto quota 12 dalla vigilia dell'anno.. Incidente avvenuto in via Cadore vicino al Parco Formentano poco dopo le 10.. Indagini su angoli ciechi furgoni Iveco e mancanza strisce pedonali in zona.. Domenico Lanzetta è morto ieri mattina in via Cadore a Milano dopo essere stato travolto da un furgone con cella frigorifera mentre tentava di attraversare la strada.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, tragedia in via Cadore: 83enne investito da un furgone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incidente in via Cadore a Milano: pedone schiacciato e ucciso da un furgone Leggi anche: Investito da un camion in retromarcia, morto un uomo in via Cadore Temi più discussi: Tragedia a Milano: uomo travolto e ucciso da un treno a Rogoredo; Incidente in via Cadore a Milano: pedone schiacciato e ucciso da un furgone; Milano, crolla un controsoffitto in un asilo nido: tragedia sfiorata; Milano, 84enne travolto e ucciso da un camion in retromarcia. Oggi Lorenzo, 120 giorni dopo la drammatica e assurda tragedia di Crans Montana, lascia il Niguarda e torna a casa. Non è l’ultimo, ancora 4 nostri giovani nel centro ustioni continuano il loro doloroso percorso verso la normalità, ma Lollo è quello che più x.com Milano, 84enne travolto e ucciso da un camion in retromarciaTragedia in via Cadore, l'anziano attraversa fuori dalle strisce e finisce schiacciato dall'automezzo impegnato in una manovra ... affaritaliani.it Milano, crolla un controsoffitto in un asilo nido: tragedia sfiorataL'accaduto, che ha costretto all’evacuazione dei bambini tra paura e caos, è un fatto gravissimo e inaccettabile, tuona la Lega ... dire.it