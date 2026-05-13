Incidente in via Cadore a Milano | pedone schiacciato e ucciso da un furgone

Mercoledì mattina, in via Cadore a Milano, un uomo di 84 anni è stato investito e ucciso da un furgone. L'incidente si è verificato durante le prime ore del giorno e, secondo le prime ricostruzioni, il pedone è stato travolto mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto.

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