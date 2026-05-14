Milano si ferma per far passare il camion ma arretra e lo investe | una morte atroce
Nella tarda mattinata di oggi, in via Cadore a Milano, una persona stava passeggiando vicino a casa, fermandosi per far passare un camion. Dopo aver dato la precedenza, ha invece arretrato e è stato investito, provocando un incidente che ha portato a una morte. La strada era frequentata da pedoni e negozi si trovano lungo la via, dove si svolgevano attività quotidiane come l’acquisto del pane e qualche chiacchiera tra amici. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifiche.
Tarda mattinata in via Cadore. Una passeggiata vicino a casa per sgranchire le gambe. Tempo di vedere due negozi, comprare il pane per il pranzo frugale, scambiare due chiacchiere. Domenico Lanzetta, 84 anni, camminava col passo lento degli anziani e la tranquillità di chi conosce bene la città, i rischi, la frenesia del traffico. Un vero palermitano trapiantato a Milano e abituato al tran tran allegro dei giorni feriali. All’altezza del civico 2 attraversa la strada. Non è sulle strisce pedonali ma conosce bene quel tratto e quell’attraversamento. Da lontano sopraggiunge un furgone con cella frigorifera. Viene dalla sua sinistra ed è chiaramente diretto verso corso XXII Marzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Si ferma per far passare un camion poi attraversa: uomo investito e ucciso dal mezzo in retromarcia
Rosalía si ferma, ma il biglietto resta, dopo lo stop al concerto la domanda è una sola: i soldi tornano?L’unica data italiana del Lux Tour di Rosalía si è conclusa anzitempo all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano.
Argomenti più discussi: Manifestazione in sostegno agli arrestati della Flotilla: in mille verso i consolati di Usa e Spagna; Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi; Sciopero ATM 15 maggio: Milano di nuovo nel caos, le fasce garantite; La Metro delle Alpi si ferma alle porte di Milano: la Lombardia chiede il completamento dell'AlpTransit.
Sciopero trasporti, domani si ferma l’Atm a Milano: lunedì 18 maggio stop anche ai treni, disagi già da domenica x.com
Inchiesta arbitri, perché la Procura si ferma (per ora) e cosa accadrà Dopo giornate frenetiche e di grande impatto mediatico la Procura di Milano si ferma. Ecco cosa può succedere all'inchiesta che ha terremotato i vertici arbitrali in Italia. facebook