Milano si ferma per far passare il camion ma arretra e lo investe | una morte atroce

Nella tarda mattinata di oggi, in via Cadore a Milano, una persona stava passeggiando vicino a casa, fermandosi per far passare un camion. Dopo aver dato la precedenza, ha invece arretrato e è stato investito, provocando un incidente che ha portato a una morte. La strada era frequentata da pedoni e negozi si trovano lungo la via, dove si svolgevano attività quotidiane come l’acquisto del pane e qualche chiacchiera tra amici. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifiche.

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