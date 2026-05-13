Si ferma per far passare un camion poi attraversa | uomo investito e ucciso dal mezzo in retromarcia

Nella mattina di mercoledì 13 maggio, in via Cadore a Milano, un uomo è stato investito e ucciso da un camion che stava eseguendo manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si stava attraversando la strada dopo aver fermato il suo veicolo per far passare un altro mezzo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

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