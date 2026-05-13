Si ferma per far passare un camion poi attraversa | uomo investito e ucciso dal mezzo in retromarcia
Nella mattina di mercoledì 13 maggio, in via Cadore a Milano, un uomo è stato investito e ucciso da un camion che stava eseguendo manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si stava attraversando la strada dopo aver fermato il suo veicolo per far passare un altro mezzo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
Investito e ucciso da una camion in retromarcia. Drammatico incidente nella mattina di mercoledì 13 maggio in via Cadore a Milano, zona corso XXII Marzo. Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un autocarro in manovra, all'altezza del civico 2.L'investimento mortaleLa telefonata.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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