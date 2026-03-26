Durante lo stop improvviso del concerto di Rosalía presso l’Unipol Forum di Assago, si è acceso il dibattito sulla restituzione dei biglietti. L’unica data italiana del Lux Tour si è conclusa prima del previsto, lasciando molti spettatori in attesa di chiarimenti sulla procedura di rimborso. La serata si è interrotta senza una comunicazione ufficiale riguardante le modalità di restituzione del denaro speso.

L’unica data italiana del Lux Tour di Rosalía si è conclusa anzitempo all’ Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano. La cantante è comparsa sul palco con circa cinquantadue minuti di ritardo rispetto all’orario previsto delle 20:30, destando già qualche preoccupazione tra il pubblico. Al termine del secondo dei quattro atti previsti, le luci della platea si sono accese e, alle 22:16, una voce fuori campo ha invitato i presenti a raggiungere le uscite. Cosa succederà ora col biglietto, costato comunque tanto (soprattutto a chi è arrivato da fuori per assistere allo show)? È la domanda che rimbalza su tutti i social da stanotte. La risposta breve, purtroppo, è: probabilmente no, o comunque non è affatto garantito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rosalía si ferma, ma il biglietto resta, dopo lo stop al concerto la domanda è una sola: i soldi tornano?

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