Milano sciopero mezzi ridotto | ok la mobilità per il concerto in Duomo

A Milano, lo sciopero dei mezzi pubblici ha comportato una riduzione del servizio, mentre la mobilità è rimasta garantita per il concerto in Duomo. Durante la giornata, alcune linee della metropolitana hanno registrato disagi più evidenti rispetto ad altre. La protesta, annunciata dai sindacati, è stata ridotta in durata rispetto alle previsioni iniziali, senza indicare motivazioni specifiche per questa decisione. I passeggeri hanno affrontato comunque difficoltà nello spostarsi in città.

? Punti chiave Quali linee della metropolitana subiranno i disagi maggiori durante lo sciopero?. Perché il sindacato ha deciso di ridurre la durata della protesta?. Come cambieranno i servizi di bus e tram dopo le 15:00?. Quali sono le richieste specifiche dei lavoratori per la sicurezza dei conducenti?.? In Breve Sciopero Al Cobas contro privatizzazione Atm e progetto Milano Next.. Richiesta aumento salariale di 150 euro netti per i lavoratori.. M1, M3 e M4 restano aperte fino a tarda notte per il concerto.. M2, M5 e tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano seguono orari abituali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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