Temporali scatta l' allerta meteo a Milano Monitorati fiumi e sottopassi

A Milano si è diramata un'allerta meteo per temporali, valida dalla mezzanotte tra sabato 18 e domenica 19 aprile e prolungata per tutta la giornata di domenica fino alla mezzanotte. Sono stati avviati controlli su fiumi e sottopassi per monitorare eventuali criticità legate alle precipitazioni previste. La Protezione Civile ha diffuso le indicazioni ufficiali per la popolazione e le autorità locali sono in allerta.

Allerta per temporali a Milano a partire da mezzanotte tra sabato 18 e domenica 19 aprile e poi per tutta la giornata di domenica, fino alla mezzanotte successiva. Lo segnala il Comune, sottolineando che il Centro Monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna il maltempo in Romagna, con piogge e temporali: scatta l'allerta meteo per le piene dei fiumi Leggi anche: Allerta meteo per temporali in Campania: scatta l'allerta meteo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; La settimana inizia con temporali e venti forti: scatta l'allerta meteo; La settimana inizia con temporali e venti forti: scatta l'allerta meteo; Meteo a Roma, torna il maltempo e scatta l'allerta per temporali e raffiche di vento. Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassiPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... milanotoday.it Meteo – Maltempo pomeridiano con temporali ancora in arrivo in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco doveUna serata di stabilità e di relativo bel tempo attende l’intero territorio nazionale, dopo che rovesci e temporali si erano attivati nel corso di questo pomeriggio sulle zone più interne del centro-s ... centrometeoitaliano.it DAL PRIMO BAGNO… AI TEMPORALI DOMENICA CAMBIA QUALCOSINA! 18-04-26 Buonasera popolo meteolanternino! Passato una buona giornata Tra sole e caldo oggi molti hanno tentato il primo bagno , ma se continua così dovremmo facebook Pioggia e temporali in Sicilia. #allertaGIALLA mercoledì #15aprile in otto regioni. Leggi l’avviso meteo del #14aprile bit.ly/14apr26avv #protezionecivile x.com